Об этом сообщают #Буквы.

Кукла, посвященная SOPHIE, стала первой созданной в рамках проекта о людях, которые вдохновляют.

“В этом месяце мы отмечаем тех, кто вдохновляет нас, освещая их жизни и важные моменты в их карьере. Начинаем с SOPHIE — шотландского музыканта, продюсера, певицы, автора песен и ди-джея, которая навсегда изменила сцену поп-музыки”, — говорится в сообщении бренда.

Игрушка повторяет образ SOPHIE с обложки ее дебютного альбома “Oil of Every Pearl’s Un-Insides”.

Что известно о SOPHIE?

Софи Ксеон родилась в Глазго в 1986 году. Создавать музыку начала еще в подростковом возрасте, выступая ди-джеем на семейных праздниках. Ее музыкальная карьера началась с группы Motherland (единственный демо-альбом вышел в 2008 году). В 2011 году Софи вместе с коллегой по группе Мэтью Лутц-Киной написала музыку для короткометражки “Dear Mr/Mrs”.

В 2013 вышел первый сингл Софи — “Nothing More to Say”. В нем был использован вокал британской певицы Jaide Green. Его продолжение, трек “Bipp”/”Elle”, вышел на SoundCloud в том же году. Этот трек был высоко оценен изданием Pitchfork (56 место в топе по 2010-2014 годы).

Следующий сингл Софи, “Lemonade”/”Hard”, был выпущен в августе 2014 года. Оба трека появились в чартах Billboard Twitter, заняли 68 и 91 места в Pazz & Jop за 2014 год (ежегодный опрос от The Village Voice). В свои топы сингл включили также издание The Washington Post и Dazed.

Дебютный сборник певицы — “Product” — вышел в 2015 году. В него вошли ранее упомянутые треки и новые (“MSMSMSM”, “Vyzee”, “LOVE”, “Just Like We Never Said Goodbye”).

После двухлетнего перерыва Софи представила работу “It’s Okay to Cry”. Это был первый случай, когда в треке был использован голос певицы. В видеоклипе певица также показала себя впервые.

После этого Софи, которая до этого оставалась анонимной, рассказала прессе, что является транс-женщиной. В октябре 2017 состоялся первый концерт певицы, на котором она представила 2 песни из дебютного альбома (“Faceshopping” и “Ponyboy”).

Дебютный альбом певицы “Oil of Every Pearl’s Un-Insides” появился в начале 2018 года. Он был номинирован на Грэмми и Libera Award как “Лучший танцевальный/электронный альбом”. Таким образом она стала первой открытой транс-женщиной, которая была номинирована на Грэмми.

В июле 2019 вышел альбом ремиксов “Un-Insides Non-Stop Oil of Every Pearl”, который включал альбом “Oil of Every Pearl Un-Insides”. Последней работой Софи стал сингл “Unisil”, выпущенный за два дня до смерти певицы.

В своем творчестве художница использовала программное обеспечение Elektron Monomachine и Ableton Live. Вокал она сочетала со звуками, похожими на латекс, воздушные шары, пузыри, металл, пластик. Издание AllMusic описывало ее песни как “сложные, гиперкинетические произведения”, а ее саму — как сюрреалиста. Variety и The New York Times описывали творчество Софи как новаторское в жанре гиперпоп.

Жизнь Софи оборвалась около 4 утра 30 января 2021 года. Она, как предполагается, случайно упала с балкона на 3 этаже здания, когда пыталась сфотографировать полнолуние. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.