Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон спустя много лет воссоединились на экране.

Об этом пишет PEOPLE.

В частности, Питт и Энистон приняли участие в живых чтениях молодежной комедии 1982 года “Беспечные времена в “Риджмонт Хай”.

Сам выпуск выйдет в эфир 17 сентября, а на данный момент организаторы опубликовали анонс.

Судя по снимку экрану, помимо Дженнифер и Брэда, в чтениях участвуют Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайя ЛаБеф, Морган Фриман, Джимми Киммел, Генри Голдинг, а также Шон Пенн.

Трансляция чтений пройдет на страницах благотворительной организации Пенна CORE в соцсетях, а все пожертвования от мероприятия пойдут на благотворительность.

56-летний Питт и 51- летняя Энистон были женаты с 2000 по 2005 год и недавно возродили свою дружбу, кульминацией которой стало дружеское приветствие за кулисами церемонии награждения Гильдии киноактеров в начале этого года.