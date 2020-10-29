Об этом сообщает издание Page Six.
Источники из близкого окружения пары рассказали, что отношения Питта и Потуральски закончились после трех месяцев романа и были не столь серьезными, как считало большинство.
Дело в том, что Потуральски живет в Германии, а у Питта тяжелая семейная ситуация, в которой он пытается разобраться. Инсайдеры отметили, что актер сразу осознавал, что их отношения продлятся недолго.
При этом конкретная причина разрыва пары неизвестна. Однако Потуральски до сих пор замужем. Модель состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри.
- 27 октября стало известно, что Брэд Питт завел роман с немецкой моделью. Пара была замечена на борту частного самолета, следовавшего на юг Франции. Впоследствии папарацци сфотографировали их во французском аэропорту Ле Бурже.