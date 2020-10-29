56-летний голливудский актер Брэд Питт разошелся с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральськи. Сейчас бывший Джоли снова одинок.

Об этом сообщает издание Page Six.

Источники из близкого окружения пары рассказали, что отношения Питта и Потуральски закончились после трех месяцев романа и были не столь серьезными, как считало большинство.

Дело в том, что Потуральски живет в Германии, а у Питта тяжелая семейная ситуация, в которой он пытается разобраться. Инсайдеры отметили, что актер сразу осознавал, что их отношения продлятся недолго.

При этом конкретная причина разрыва пары неизвестна. Однако Потуральски до сих пор замужем. Модель состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри.