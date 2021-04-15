Про це пише видання Dazed Digital.

Представники гурту склали плейлист в Apple Music спеціально для Balenciaga, а на підтримку його запуску креативний директор бренду Демна Гвасалія розробив капсульну колекцію унісекс-одягу. Це лонгсліви (€550), худі (€695), бейсболки (€350), поясні сумки (€650) й наплічники (€995).

На речах – принти у вигляді раніше не опублікованих фотографій з фотосесії гурту, знятої художником Готфрідом Гельнвайном. У рекламній кампанії знялися фани Rammstein, яких представники бренду знайшли в Instagram.

Речі з колекції можна придбати на сайті бренду – щоправда, в наявності вже є далеко не всі позиції, шанувальники швидко розкупили одяг.