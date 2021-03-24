Итальянский бренд Diesel выпустил капсульную коллекцию "Diesel x Diesel", в которой переосмыслил некоторые свои вещи из 90-х и 80-х годов в современном контексте.

Об этом пишет американская газета Women’s Wear Daily.

Diesel всегда любила шутки и часто выпускала авантюрные проекты – такие, например, как серия Red Tag и коллекция HAɄTE COUTURE, в которых серьезный посыл сочетается с вдохновляющим маркетингом.

Тем не менее новая линейка “Diesel x Diesel” – серьезная попытка основателя Ренцо Россо и креативного директора Гленна Мартенса переосмыслить некоторые из архивных вещей бренда и представить их современной аудитории. В итоге получилась своеобразная коллаборация Diesel с самим собой.

Для коллекции дизайнер отобрал 24 модели, созданные на основе архивных вещей 1980–1990-х годов.

В проекте много отсылок к североамериканскому стилю: студенческие бомберы, прямые джинсы с кожаными вставками, рубашки-оверсайз и мини-юбки.







В поддержку коллекции Disel выпустил ироничную рекламную кампанию “Fake Smiles” (“Фальшивые улыбки”).

“С отсылкой к мантре бренда “For Successful Living” кампания “Fake smiles” олицетворяет наше постоянное стремление к счастью. В образах кампании представлены сюжеты повседневных сценариев, все они замаскированы чрезмерно радостными выражениями лиц. Они создают сюрреалистические образы, вызывающие чувство ностальгии и передающие дух тех десятилетий, которые вдохновили эту коллекцию”, – говорит дизайнер.

Коллекция поступит в продажу 29 марта. Цены онлайн и в магазинах бренда варьируются от 135 до 1195 долларов.