Бренд рэпера и дизайнера Канье Уэста Yeezy анонсировал новые кроссовки Foam Runner. Новинка традиционно не оставила пользователей Сети равнодушными, а некоторых даже испугала.

Об этом сообщают #Буквы.

В официальном Instagram-аккаунте Yeezy Mafia появился своеобразный тизер обновленной модели Foam Runner. Кроссовки необычной формы в сером цвете продемонстрировали единственным фото низкого качества. Никаких деталей о дате релиза новинки и ее ориентировочной стоимости не сообщается.

Новинка от Yeezy традиционно всколыхнула волну обсуждений. Многие пользователи отмечали, что отверстия на поверхности вызывают у них чувство страха и приступы трипофобии (страх кластерных отверстий). Другие же просили не публиковать такие фото без предупреждений.

Были в комментариях и традиционные соревнования на лучшее сравнения. На этот раз кроссовки сравнивали с теркой и упаковкой для овощей и фруктов.

Некоторым новинка от Yeezy показалась похожей на тапочки от Crocs.

FOAM RUNNER SAMPLE via @sightbase on IG pic.twitter.com/AQz9KGAEZD — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 28, 2020