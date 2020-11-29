Об этом сообщают #Буквы.
В официальном Instagram-аккаунте Yeezy Mafia появился своеобразный тизер обновленной модели Foam Runner. Кроссовки необычной формы в сером цвете продемонстрировали единственным фото низкого качества. Никаких деталей о дате релиза новинки и ее ориентировочной стоимости не сообщается.
Новинка от Yeezy традиционно всколыхнула волну обсуждений. Многие пользователи отмечали, что отверстия на поверхности вызывают у них чувство страха и приступы трипофобии (страх кластерных отверстий). Другие же просили не публиковать такие фото без предупреждений.
Были в комментариях и традиционные соревнования на лучшее сравнения. На этот раз кроссовки сравнивали с теркой и упаковкой для овощей и фруктов.
— As3ir86 (@as3ir86) November 29, 2020
— 👼🏼 Eden Cristo 🤍 (@edencristo) November 28, 2020
Некоторым новинка от Yeezy показалась похожей на тапочки от Crocs.
FOAM RUNNER SAMPLE via @sightbase on IG pic.twitter.com/AQz9KGAEZD
— YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 28, 2020
- В августе Канье Уэст представил новый дизайн кроссовок Yeezy Boost, который пришелся по душе его поклонникам, потому что напоминает скелет рыбы.