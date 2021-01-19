Об этом сообщает Hypebeast.
Иск был подан 15 января в Верховный суд округа Лос-Анджелес.
Утверждается, что стажер нарушил их соглашение о неразглашении, разместив конфиденциальные фото новой коллекции Yeezy в Instagram и отказавшись их удалять.
Теперь бренд Уэста требует от Инвардса возмещения заранее оцененных убытков в размере $500 тысяч.
В компании также считают, что стажер “действует злонамеренно”, поэтому требуют дополнительных штрафных санкций и судебного запрета размещать аналогичные фотографии в будущем.
- Ранее Yeezy анонсировал новые кроссовки Foam Runner. Новинка традиционно не оставила пользователей Сети равнодушными, а некоторых даже испугала.