Бренд Канье Уэста Yeezy подал в суд на стажера Райана Инвардса за нарушение условий контракта.

Об этом сообщает Hypebeast.

Иск был подан 15 января в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Утверждается, что стажер нарушил их соглашение о неразглашении, разместив конфиденциальные фото новой коллекции Yeezy в Instagram и отказавшись их удалять.

Теперь бренд Уэста требует от Инвардса возмещения заранее оцененных убытков в размере $500 тысяч.

В компании также считают, что стажер “действует злонамеренно”, поэтому требуют дополнительных штрафных санкций и судебного запрета размещать аналогичные фотографии в будущем.