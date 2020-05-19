Об этом сообщается в Instagram-аккаунте бренда.
Бренд Skims, специализирующийся на продаже корректирующего белья, запустил производство защитных масок для лица. Они доступны в 5 оттенках, которые подходят для людей с разным цветом кожи.
Стоимость набора из 4 масок — 25 долларов. На официальном сайте маски уже закончились, но бренд запустил в производство еще одну партию, которая будет доступна на следующей неделе.
Кроме того, в Skims сообщили, что передадут 10 тысяч бесшовных масок на благотворительность.
- Итальянский бренд Prada решил производить медицинскую спецодежду и маски на фоне вспышки коронавируса в Италии.