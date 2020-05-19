Об этом сообщается в Instagram-аккаунте бренда.

Бренд Skims, специализирующийся на продаже корректирующего белья, запустил производство защитных масок для лица. Они доступны в 5 оттенках, которые подходят для людей с разным цветом кожи.

Стоимость набора из 4 масок — 25 долларов. На официальном сайте маски уже закончились, но бренд запустил в производство еще одну партию, которая будет доступна на следующей неделе.

Кроме того, в Skims сообщили, что передадут 10 тысяч бесшовных масок на благотворительность.