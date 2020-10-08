Об этом пишет Highsnobiety.
Так, основатель бренда Ронни Фиг опубликовал в Instagram фотографию его тети, стоящей рядом с BMW E21 1979 года его дедушки.
“С этого все началось для меня. Жаль, что его нет здесь, чтобы увидеть, что будет дальше”, – загадочно прокомментировал Фиг фото.
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My aunt Kiki standing in front of my grandfather’s E21 1979 320i. This started it all for me. Wish he was here to see what’s coming.
Позже дизайнер показал логотип BMW, дополненный надписью KITH.
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Фиг еще не раскрыл каких-либо подробностей о сотрудничестве с BMW, но оно может быть сосредоточено вокруг серии E21 немецкого автопроизводителя.
Отметим, что E21 – первое поколение BMW 3 серии, которое выпускалось с 1975 по 1983 год. В 1982 году на смену E21 пришла E30.
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