Об этом пишет Highsnobiety.

Так, основатель бренда Ронни Фиг опубликовал в Instagram фотографию его тети, стоящей рядом с BMW E21 1979 года его дедушки.

“С этого все началось для меня. Жаль, что его нет здесь, чтобы увидеть, что будет дальше”, – загадочно прокомментировал Фиг фото.

Позже дизайнер показал логотип BMW, дополненный надписью KITH.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ronnie Fieg (@ronniefieg) 7 Окт 2020 в 6:22 PDT

Фиг еще не раскрыл каких-либо подробностей о сотрудничестве с BMW, но оно может быть сосредоточено вокруг серии E21 немецкого автопроизводителя.

Отметим, что E21 – первое поколение BMW 3 серии, которое выпускалось с 1975 по 1983 год. В 1982 году на смену E21 пришла E30.