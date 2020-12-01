Об этом сообщает издание The spirits business.
Также бренд представил новую глобальную маркетинговую кампанию с анимированной птицей Робином.
“После долгих ожиданий мы очень рады выпустить прекрасно изготовлен корпус для виски, который был специально разработан для того, чтобы служить кормушкой для птиц”, – сказала Лора Ханратти, руководитель престижных и специальных брендов подразделения ирландских дистилляторов Pernod Ricard.
Она отметила, что при создании этого футляра дизайнеры тесно сотрудничали со специалистами Bird Life International. Продукт получился не только стильным, но и функциональным.
Футляр вместе с виски доступны для приобретения на сайте Redbreast по цене €60. Лимитированная серия Redbreast 12 Year Old с медной кормушкой для птиц доступна для предварительного заказа. Виски этой серии доступно в количестве 2000 бутылок. При этом клиент может приобрести только одну бутылку с кормушкой.
В футляре можно хранить виски, а затем наполнить кормом для птиц и повесить на улицу.
- Компания Tesla, которая принадлежит Илону Маску, выпустила элитную текилу. Напиток продается в бутылке в форме молнии на футуристической подставке. В описании к напитку написано, что это текила аньехо, выдержана на 100% из премиальной агавы в бочках из французского дуба, с сухими фруктами и легким ванильным ароматом со сбалансированным послевкусием корицы и перца.