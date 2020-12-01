Ирландский бренд виски Redbreast создал медный футляр для бутылок, который может трансформироваться в кормушку для птиц. При этом 15 евро от продажи каждого футляра передаются благотворительной организации Bird Life International.

Об этом сообщает издание The spirits business.

Также бренд представил новую глобальную маркетинговую кампанию с анимированной птицей Робином.

“После долгих ожиданий мы очень рады выпустить прекрасно изготовлен корпус для виски, который был специально разработан для того, чтобы служить кормушкой для птиц”, – сказала Лора Ханратти, руководитель престижных и специальных брендов подразделения ирландских дистилляторов Pernod Ricard.

Она отметила, что при создании этого футляра дизайнеры тесно сотрудничали со специалистами Bird Life International. Продукт получился не только стильным, но и функциональным.

Футляр вместе с виски доступны для приобретения на сайте Redbreast по цене €60. Лимитированная серия Redbreast 12 Year Old с медной кормушкой для птиц доступна для предварительного заказа. Виски этой серии доступно в количестве 2000 бутылок. При этом клиент может приобрести только одну бутылку с кормушкой.

В футляре можно хранить виски, а затем наполнить кормом для птиц и повесить на улицу.