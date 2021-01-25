Об этом пишет Variety.

Сценаристкой и шоураннером сериала выступит Сюзанна Грант (“Эрин Брокович”), а одним из продюсеров – Джейсон Бэйтман (“Озарк”).

Сюжет разворачивается в 1960-х годах – молодая мать Элизабет очень хочет стать ученой, но чувствует давление патриархального общества. Она устраивается на работу в телевизионное кулинарное шоу и начинает наставлять женщин и мужчин, при этом параллельно пытается добиться успеха в науке.

Работа в шоу Apple – одна из немногих телевизионных ролей, которые Ларсон сыграла за свою карьеру. Ранее она снималась в таких шоу, как “Соединенные Штаты Тары” и “Воспитание папы”. Помимо главной роли в “Капитане Марвел”, Ларсон также известна своей ролью, получившей “Оскар” и “Золотой глобус” в фильме 2015 года “Комната”.

Проект “Уроки химии” основан на одноименной книге Бонни Гармус, которая, как и сериал, должна выйти весной 2022 года.