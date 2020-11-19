Из источников, близких к британской королевской семье, стало известно, что некоторые ее члены недовольны только что вышедшим четвертым сезоном сериала Netflix "Корона". Все дело в том, что в сериале в неприглядном свете изображен брак принца Чарльза (Джош О'Коннор) и Дайаны Спенсер (Эмма Коррин).

Об этом пишет издание The Times of London.

Королевский биограф Пенни Джунор в комментарии изданию The Times of London заявил, что Чарльз будет “невероятно расстроен” четвертым сезоном из-за сцены, где двоюродный дедушка Чарльза, лорд Маунтбеттен (Чарльз Дэнс), говорит, что королевская семья разочарована отношениями Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз (Эмеральд Феннелл).

Джунор считает, что в сериале Чарльза и Камилу изобразили в “жестоком и несправедливом свете”.

Как пишет издание Indiewire, доверенные лица принца Чарльза обвинили 4-й сезон сериала “Корона” в “затягивании событий, которые произошли в очень трудные времена 25 или 30 лет назад, не задумываясь о чьих-либо чувствах”.

“Это неправильно и несправедливо, особенно когда так много вещей не являются правдой. Это троллинг с голливудским бюджетом”, – сказал один из представителей принца Чарльза.

The Mail on Sunday также сообщает, что принц Уильям якобы недоволен тем, в каком свете изобразили его семью. Близкий к герцогу Кембриджскому друг сказал, что Уильям расстроен тем, что “его родителей эксплуатируют и представляют в ложном свете – такой себе легкий способ зарабатывать деньги”.

В сериале Netflix Чарльз словесно оскорбляет Диану, а Диана конфликтует с Чарльзом на их свадебной репетиции – причина – отношения с Камиллой.

Четвертый сезон “Короны” вышел на Netflix 15 ноября, в нем снялись Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер. Посмотреть трейлер сезона можно здесь. Также сейчас можно посетить онлайн-выставку Бруклинского музея, посвященную костюмам из сериалов “Корона” и “Ход королевы”.