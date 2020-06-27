Об этом сообщается на Facebook-странице музыкантов.
“Очень рады сообщить, что наш пятый альбом Faith выйдет 4 сентября. Очень гордимся тем, что мы сделали, и не можем дождаться, когда вы все услышите”, — отметили музыканты.
В альбом войдут 11 треков:
- Voices
- Suffer
- Fractured
- Slave to your love
- All i hate to give
- Liar
- Somebody
- Numb
- Redemption
- White horses
- Darkest hour
Один из них, под названием Suffer, музыканты презентовали на Youtube.
Стоит отметить, что последний альбом Hurts вышел в 2017 году, после группа взяла перерыв в творчестве и напомнила о себе только в мае 2020 года. Тогда Hurts выпустили трек Voices, который также войдет в их новый альбом.
Hurts — это британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В нем два участника — Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Всего группа за все время существования выпустила 4 альбома и осуществила 6 туров по миру.
- Ранее известная американская певица Бритни Спирс выпустила новую песню Mood Ring. Это первый сингл певицы последних 4 лет.