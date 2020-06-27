Об этом сообщается на Facebook-странице музыкантов.

“Очень рады сообщить, что наш пятый альбом Faith выйдет 4 сентября. Очень гордимся тем, что мы сделали, и не можем дождаться, когда вы все услышите”, — отметили музыканты.

В альбом войдут 11 треков:

  1. Voices
  2. Suffer
  3. Fractured
  4. Slave to your love
  5. All i hate to give
  6. Liar
  7. Somebody
  8. Numb
  9. Redemption
  10. White horses
  11. Darkest hour

Один из них, под названием Suffer, музыканты презентовали на Youtube.

Стоит отметить, что последний альбом Hurts вышел в 2017 году, после группа взяла перерыв в творчестве и напомнила о себе только в мае 2020 года. Тогда Hurts выпустили трек Voices, который также войдет в их новый альбом.

Hurts — это британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В нем два участника — Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Всего группа за все время существования выпустила 4 альбома и осуществила 6 туров по миру.