Популярный британский синтипоп-дуэт Hurts анонсировал первый за три года альбом и представил песню из него.

Об этом сообщается на Facebook-странице музыкантов.

“Очень рады сообщить, что наш пятый альбом Faith выйдет 4 сентября. Очень гордимся тем, что мы сделали, и не можем дождаться, когда вы все услышите”, — отметили музыканты.

В альбом войдут 11 треков:

Voices Suffer Fractured Slave to your love All i hate to give Liar Somebody Numb Redemption White horses Darkest hour

Один из них, под названием Suffer, музыканты презентовали на Youtube.

Стоит отметить, что последний альбом Hurts вышел в 2017 году, после группа взяла перерыв в творчестве и напомнила о себе только в мае 2020 года. Тогда Hurts выпустили трек Voices, который также войдет в их новый альбом.

Hurts — это британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В нем два участника — Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Всего группа за все время существования выпустила 4 альбома и осуществила 6 туров по миру.