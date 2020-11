Об этом сообщает издание Video Games Chronicle.

Среди таких потребителей оказалась и журналист-фрилансер Бекс Эйприл Мэй.

Мэй в Twitter написала, что Amazon пометила ее заказ на PS5 как “пропущенный”, хотя курьер вообще не приходил. Позже пришла посылка с фритюрницей, которую она не заказывала.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Несколько других пользователей Twitter ответили на твит Мэй и поделились похожими историями, в том числе один пользователь получил кофеварку вместо PS5, другой получил массажер для ног и пользователь Resetera вообще получил кошачий корм.

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

It was the same with mine, just clear tape that had been cut open once then resealed. And all that was inside was a grill… So disappointed and upset pic.twitter.com/CpIAsJtuUu — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

Представник Amazon у Великобританії заявив, що компанія почала розслідування інцидентів.

“Ми прагнемо зробити наших клієнтів. Ми дуже жалкуємо про те, що трапилося і з’ясовуємо, що саме сталося. Ми звертаємося до кожного клієнта, у якого виникла проблема, повідомляйте нам, щоб ми могли її виправити. Будь-хто, у кого виникла проблема з будь-яким замовленням , може звернутися за допомогою в нашу службу підтримки “, – зазначив представник.

У мережі Reddit користувачі пишуть, що в деяких випадках кур’єр навіть не виходив з авто, а пізніше на сайті з’являлася позначка, що товар доставлений.

Наприклад, пльзователь Adgej123 написав: “[PS5] був відправлений сьогодні і вже в дорозі. Просто вистежив водія по карті і побачив, що він був на відстані в кілька будинків від мого … Фургон під’їжджає до моєї дорозі і зупиняється. Водій не виходить , робить паузу на 10 секунд і їде. Потім статус посилки змінюється на “Доставлено”. Я в люті, як найкраще зв’язатися з Amazon? “.

В Amazon порадили покупцеві почекати 48 годин, поки вони зможуть повернути йому гроші за приставку.

В одному з британських міст також були розграбовані два фургони з PlayStation 5, що привело до скасування доставки на найближчі дні.