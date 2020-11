Об этом сообщает издание Video Games Chronicle.

Среди таких потребителей оказалась и журналист-фрилансер Бекс Эйприл Мэй.

Мэй в Twitter написала, что Amazon пометила ее заказ на PS5 как “пропущенный”, хотя курьер вообще не приходил. Позже пришла посылка с фритюрницей, которую она не заказывала.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Несколько других пользователей Twitter ответили на твит Мэй и поделились похожими историями, в том числе один пользователь получил кофеварку вместо PS5, другой получил массажер для ног и пользователь Resetera вообще получил кошачий корм.

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

It was the same with mine, just clear tape that had been cut open once then resealed. And all that was inside was a grill… So disappointed and upset pic.twitter.com/CpIAsJtuUu — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

Представитель Amazon в Великобритании заявил, что компания начала расследование инцидентов.

“Мы стремимся сделать довольными наших клиентов. Мы очень сожалеем о случившемся и выясняем, что именно произошло. Мы обращаемся к каждому клиенту, у которого возникла проблема, сообщайте нам, чтобы мы могли ее исправить. Любой, у кого возникла проблема с каким-либо заказом, может обратиться за помощью в нашу службу поддержки”, – отметил представитель.

В сети Reddit пользователи пишут, что в некоторых случаях курьер даже не выходил из авто, а позже на сайте появлялась пометка, что товар доставлен.

Например, пльзователь Adgej123 написал: “[PS5] был отправлен сегодня и уже в пути. Просто выследил водителя по карте и увидел, что он был на расстоянии в несколько домов от моего… Фургон подъезжает к моей дороге и останавливается. Водитель не выходит, делает паузу на 10 секунд и уезжает. Затем статус посылки меняется на “Доставлено”. Я в ярости, как лучше всего связаться с Amazon?”.

В Amazon посоветовали покупателю подождать 48 часов, пока они смогут вернуть ему деньги за приставку.

В одном из британских городов также были разграблены два фургона с PlayStation 5, что привело к отмене доставки на ближайшие дни.