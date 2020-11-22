Об этом сообщает издание Video Games Chronicle.

Среди таких потребителей оказалась и журналист-фрилансер Бекс Эйприл Мэй.

Мэй в Twitter написала, что Amazon пометила ее заказ на PS5 как “пропущенный”, хотя курьер вообще не приходил. Позже пришла посылка с фритюрницей, которую она не заказывала.

Несколько других пользователей Twitter ответили на твит Мэй и поделились похожими историями, в том числе один пользователь получил кофеварку вместо PS5, другой получил массажер для ног и пользователь Resetera вообще получил кошачий корм.

Представитель Amazon в Великобритании заявил, что компания начала расследование инцидентов.

“Мы стремимся сделать довольными наших клиентов. Мы очень сожалеем о случившемся и выясняем, что именно произошло. Мы обращаемся к каждому клиенту, у которого возникла проблема, сообщайте нам, чтобы мы могли ее исправить. Любой, у кого возникла проблема с каким-либо заказом, может обратиться за помощью в нашу службу поддержки”, – отметил представитель.

В сети Reddit пользователи пишут, что в некоторых случаях курьер даже не выходил из авто, а позже на сайте появлялась пометка, что товар доставлен.

Например, пльзователь Adgej123 написал: “[PS5] был отправлен сегодня и уже в пути. Просто выследил водителя по карте и увидел, что он был на расстоянии в несколько домов от моего… Фургон подъезжает к моей дороге и останавливается. Водитель не выходит, делает паузу на 10 секунд и уезжает. Затем статус посылки меняется на “Доставлено”. Я в ярости, как лучше всего связаться с Amazon?”.

В Amazon посоветовали покупателю подождать 48 часов, пока они смогут вернуть ему деньги за приставку.

В одном из британских городов также были разграблены два фургона с PlayStation 5, что привело к отмене доставки на ближайшие дни.