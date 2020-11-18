Британский певец и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс стал первым мужчиной, украсил обложку американского Vogue. Певец позировал в женских платьях и юбках.

Фото опубликованы в Vogue.

26-летний Стайлс занимается пилатесом и медитирует дважды в день. Стайлс считает, что его медитативные практики помогли ему пережить суматоху 2020 года: “Медитация просто приносит спокойствие, которое, я думаю, было действительно полезно для моего психического здоровья”.

Стайлз был пескатарианцем в течение трех лет. “Мое тело определенно чувствует себя лучше от этого”, – сказал певец.

Певец позировал известному американскому фотографу Тайлеру Митчеллу. Для обложки он примерил роскошное кружевное платье белого цвета от Gucci. Наряд дополнил черным пиджаком.

Гарри Стайлс позировал также в юбках длины мини и миди, стильном тренче с яркими вставками, клетчатых пальто, топах и изысканном платье с объемным низом.

Фото: Tyler Mitchell, Vogue

Стайлс отметил, что очень вдохновлялся образами и стилем таких исполнителей, как Принс, Дэвид Боуи, Элвис Пресли, Фредди Меркьюри и Элтон Джон. Именно этих звезд

“В детстве я был наповал убит их стилем. Сейчас я сам надеваю что-то кричащее и мне не кажется, что я потерял здравый смысл”, – сказал исполнитель.