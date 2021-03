Об этом сообщает CNN.

После выхода интервью королевской четы американской журналистке Опре Уинфри, Морган разразился критикой в адрес герцогини. Он говорил о том, что само интервью – это “позорная и циничная пропаганда”, цель которой – “нанести ущерб королеве”. Также телеведущий называл Меган “принцессой Пиноккио”, намекая на то, что она лжет. После таких высказываний британский медиарегулятор Ofcom провел расследование инцидента, так как было получено свыше 41 тысячи жалоб.

We have launched an investigation into Monday’s episode of Good Morning Britain under our harm and offence rules.

As of 14:00 on Tuesday 9 March, we have received 41,015 complaints about the programme.

— Ofcom (@Ofcom) March 9, 2021