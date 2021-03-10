Ведущий утреннего шоу Good Morning Britain на телеканале ITV Пирс Морган решил уволиться после того, как неоднократно критично высказался в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри.

Об этом сообщает CNN.

После выхода интервью королевской четы американской журналистке Опре Уинфри, Морган разразился критикой в адрес герцогини. Он говорил о том, что само интервью – это “позорная и циничная пропаганда”, цель которой – “нанести ущерб королеве”. Также телеведущий называл Меган “принцессой Пиноккио”, намекая на то, что она лжет. После таких высказываний британский медиарегулятор Ofcom провел расследование инцидента, так как было получено свыше 41 тысячи жалоб.

We have launched an investigation into Monday’s episode of Good Morning Britain under our harm and offence rules. As of 14:00 on Tuesday 9 March, we have received 41,015 complaints about the programme. — Ofcom (@Ofcom) March 9, 2021

Следующий инцидент, предшествующий увольнению, произошел в эфире утреннего шоу Good Morning Britain. Соведущий Моргана, Алекс Бересфорд, высказал мнение, что нельзя в этой ситуации делать во всем виноватой Маркл. Также он сказал, что не разделяет мнение своего коллеги, особенно о психическом здоровье герцогини. Но Моргану такой монолог коллеги не понравился и он, комментируя сказанное, покинул студию в прямом эфире.

“Я понимаю, что вам не нравится Меган Маркл, вы много раз это ясно давали понять в этой программе. И я также понимаю, что у вас есть личная неприязнь к Меган Маркл после того, как она вас отшила (имеется в виду случай в баре). Она имеет право отшивать, если захочет. Она говорила что-нибудь о вас после этого? Я не думаю, а вот вы продолжаете нападки на нее”, – сказал Бересфорд.

Морган ответил так:

“С меня хватит. Увидимся позже”.

После этого он покинул студию.

Бересфор прокомментировал уход коллеги:

“Абсолютно дьявольское поведение. Мне жаль, но Пирс постоянно срывается, а мы все продолжаем сидеть и слушать… Это невероятно сложно выдерживать”.

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O — Chris Rickett (@chrisrickett) March 9, 2021

До этого Морган сказал, что интервью принца Гарри – это “выстрел в королевскую семью”. Также он назвал интервью супругов “нелояльным” по отношению ко всей королевской семье.

“Он выстрелил в свою семью на весь мир, в то время как принц Филипп находится в больнице… Я вижу их насквозь. И принц Чарльз оплачивал жизнь этой пары последние пять лет. Америка громит нашу страну и нашу монархию”, – сказал Морган.

Он отметил, что в интервью Меган лгала, демонстрировала актерское мастерство, пытаясь сыграть роль жертвы, а также поставил под сомнение ее душевные страдания. Он не поверил в рассказ герцогине о расизме внутри королевской семьи.

Lots of people on here want me fired for expressing my opinion on the Pinocchio Princess. If you want to join them, there are various petitions still doing the rounds from the last few times you've all tried, and failed, to have me fired for saying what I think. — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

В результате таких заявлений зрители шоу начали собирать подписи под петицией о том, чтобы Пирса Моргана уволили с должности ведущего Good Morning Britain.

О решении телеведущего уволится сообщил телеканал.

“После обсуждений с ITV Пирс Морган решил, что сейчас самое время покинуть Good Morning Britain. ITV принял это решение, и нам больше нечего добавить”.

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

“Вся семья расстроена, узнав в полном объеме, насколько сложными были для Гарри и Меган последние несколько лет. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет обращаться к ним частным образом. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи“, – говорится в заявлении королевы Великобритании.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.