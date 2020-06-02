Британский Vogue на обложке июльского номера разместил простых работников, которые борются с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте издания.

Так, новый номер Vogue выйдет с тремя обложками. На них изображены 24-летняя акушерка из Восточного Лондона Рейчел Миллар, водительница метро Наргис Хорсфорд и 21-летняя кассир супермаркета на Кинг Кросс Аниса Омар.

Кроме того, в журнале будет опубликовано 20-страничное портфолио людей, которые выполняли свою работу в разгар эпидемии.

“В течение 10 дней фотограф Джейми Хоуксворт, вооруженный не более чем фотоаппаратом, велосипедом и маской для лица, путешествовал по столице, чтобы запечатлеть на соответствующем социальном расстоянии лица тех, чья храбрость или простая приверженность, помогла очень многим”, – отметили в журнале.

Среди них – владельцы магазинов, работники почты, медсестры, уборщики, эпидемиологи, опекуны, учителя, водители машин скорой помощи и волонтеры.