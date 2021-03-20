39-летняя поп-исполнительница Бритни Спирс может дать откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Ранее Бритни никогда не давала подобного рода интервью, но пример Меган Маркл вдохновил ее.

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Бритни Спирс не любит разговаривать откровенно и долго, но считает, что в компании Опры ей будет “комфортно”.

Кроме этого, певица якобы почувствовала огромную поддержку после премьеры документального фильма, посвященного ее многолетнему опекунству, и поняла, что поклонники хотят знать правду о ее жизни.

“Бритни хочет рассказать о своем прошлом, считая, что другие не должны рассказывать ее историю. Она всегда ненавидела давать интервью, но если когда-нибудь решится на это, Опра, скорее всего, станет ее первым выбором. И хотя Бритни не смогла изменить свою опеку, она получила миллионы сообщений от фанатов и почувствовала, что ее понимают”, – рассказал инсайдер.

Пока что ни Бритни, ни Опра не подтвердили эту информацию.

К слову, в 2002 году, когда Бритни была на пике популярности, у нее было интервью с Опрой. Тогда она сказала о том, что не хочет, чтобы “другие люди указывали ей, как жить”.