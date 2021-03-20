Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Бритни Спирс не любит разговаривать откровенно и долго, но считает, что в компании Опры ей будет “комфортно”.
Кроме этого, певица якобы почувствовала огромную поддержку после премьеры документального фильма, посвященного ее многолетнему опекунству, и поняла, что поклонники хотят знать правду о ее жизни.
“Бритни хочет рассказать о своем прошлом, считая, что другие не должны рассказывать ее историю. Она всегда ненавидела давать интервью, но если когда-нибудь решится на это, Опра, скорее всего, станет ее первым выбором. И хотя Бритни не смогла изменить свою опеку, она получила миллионы сообщений от фанатов и почувствовала, что ее понимают”, – рассказал инсайдер.
Пока что ни Бритни, ни Опра не подтвердили эту информацию.
К слову, в 2002 году, когда Бритни была на пике популярности, у нее было интервью с Опрой. Тогда она сказала о том, что не хочет, чтобы “другие люди указывали ей, как жить”.
- Ранее сообщалось, что Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.
- Также Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.
- 12 февраля в Лос-Анджелесе прошло судебное заседание по делу об опекунстве над 39-летней поп-певиецй Бритни Спирс, в результате которого отцу певицы Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном.