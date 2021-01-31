Американская поп-певица Бритни Спирс выложила новые видео, на которых она исполняет странные танцы в откровенных нарядах, чем очень встревожила поклонников.

Видео она опубликовала в Instagram.

Одним из самых пугающих стал ролик, на котором 38-летняя Спирс кружится в черном топе и красных клетчатых мини-шортах. Певица сделала небрежный макияж и прическу, а также странно улыбалась.

Пост певицы набрал более 1,5 миллиона просмотров. Поклонники начали массово оставлять комментарии “Ты в порядке?”, “Что с тобой?”

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)