Видео она опубликовала в Instagram.
Одним из самых пугающих стал ролик, на котором 38-летняя Спирс кружится в черном топе и красных клетчатых мини-шортах. Певица сделала небрежный макияж и прическу, а также странно улыбалась.
Пост певицы набрал более 1,5 миллиона просмотров. Поклонники начали массово оставлять комментарии “Ты в порядке?”, “Что с тобой?”
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- Ранее сообщалось, что Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.
- Также Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.