Бритни Спирс просит суд Калифорнии отстранить ее отца, Джейми Спирса, с должности ее единственного опекуна.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отец поп-звезды долгое время принимал решения как в ее личной, так и в профессиональной жизни. Однако сейчас адвокат Бритни добивается, чтобы опеку передали временному куратору Джоди Монтгомери.

Сама же звезда поддерживает решение передать опеку от отца квалифицированному доверенному лицу.

Заседание в онлайн-режиме назначено на среду, 19 августа. В этот же день у здания суда в центре Лос-Анджелеса состоится митинг #FreeBritney. Поклонники артистки будут требовать полного пркеращения опекунства, поскольку сомневаются в искренности намерений отца Бритни Спирс.

Ранее Джейми Спирс раскритиковал фанатов певицы, утверждающих, что поп-исполнительница удерживается им в плену.

С 2008 года, когда Бритни Спирс дважды помещали в психиатрическую больницу, она находилась под законной опекой отца, адвокатов и менеджера. Редко используемый правовой механизм, созданный для защиты людей, которые не могут позаботиться о себе, позволил старшему Спирсу вести переговоры от имени своей дочери в бизнесе, распоряжаться ее собственностью и контролировать, с кем ей поддерживать общение.