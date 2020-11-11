Известная американская певица Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на адвоката звезды Самуэля Игнема.

10 ноября судья Высшего суда Лос-Анджелеса отказался отстранить Джейми Спирса от роли опекуна певицы. Однако судья отметила, что будет рассматривать повторные обращения адвокатов звезды, если они продолжат требовать освободить артистку от родительского контроля.

Сообщается, что суд согласился назначить вторым опекуном компанию Bessemer Trust по требованию представителей певицы.

“Моя клиентка сообщила, что она боится своего отца и не будет больше выступать, если он будет руководить ее жизнью”, – заявил адвокат.

К слову, Бритни Спирс находится в бессрочном творческом отпуске с 2019 года. За это время она не находилась в тесных деловых отношениях с отцом. Более того, представители певицы заявили, что она не общается с ним длительное время.

При этом адвокат Джейми Спирса заверил, что он является “идеальным опекуном для дочери”. Мужчине удалось погасили долги певицы и приумножить ее состояние до 60 млн долларов.

Напомним, в 2006 году Бритни переживала развод с Кевином Федерлином. Тогда она потеряла опеку над детьми и лечилась от наркозависимости. В 2008 году ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Волета.