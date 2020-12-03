Бритни Спирс выпустила неизданную песню «Swimming In The Stars»

Об этом пишет Variety.

Новая песня войдет в переиздание ограниченного тиража альбома “Glory”, которое выйдет 4 декабря. Интересно, что изначально композиция “Swimming In The Stars” предназначалась для этого альбома, но в итоге в него не вошла.

Расширенный альбом будет включать в себя также другие треки и изображения, которые ранее не были изданы.

Примечательно, что премьера песни состоялась 2 декабря, когда певица отмечала свое 39-летие.