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Бритни Спирс выпустила неизданную песню «Swimming In The Stars»

Американская поп-певица Бритни Спирс выпустила ранее неизданную песню "Swim In The Stars".

Четверг, 3 декабря 2020, 13:59

Об этом пишет Variety.

Новая песня войдет в переиздание ограниченного тиража альбома “Glory”, которое выйдет 4 декабря. Интересно, что изначально композиция “Swimming In The Stars” предназначалась для этого альбома, но в итоге в него не вошла.

Расширенный альбом будет включать в себя также другие треки и изображения, которые ранее не были изданы.

Примечательно, что премьера песни состоялась 2 декабря, когда певица отмечала свое 39-летие.

  • Известная американская певица Бритни Спирс, которая переживает тяжелые времена из-за судебных процессов с отцом, занялась боксом. Поклонники звезды в комментариях отметили, что она боец ​​и должна бороться за свою свободу.
Теги: Бритни Спирс, видео, пісня

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