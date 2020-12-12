Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

“Я так волнуюсь перед тем, как услышу ваше мнение о нашей совместной песне. Вы также можете послушать Glory Deluxe теперь везде, учитывая трек Swimming in the Stars и ремикс на трек Mood Ring. Любовь, которую вы, друзья, проявили к этому альбому, была просто потрясающей! Я не могу в это поверить! Надеюсь, это принесет вам радость”, – написала певица.

Поклонникам понравилась новая композиция звезды в коллаборации с Backstreet Boys. Они поспешили засыпать комплиментами Бритни в комментариях.