Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
“Я так волнуюсь перед тем, как услышу ваше мнение о нашей совместной песне. Вы также можете послушать Glory Deluxe теперь везде, учитывая трек Swimming in the Stars и ремикс на трек Mood Ring. Любовь, которую вы, друзья, проявили к этому альбому, была просто потрясающей! Я не могу в это поверить! Надеюсь, это принесет вам радость”, – написала певица.
Поклонникам понравилась новая композиция звезды в коллаборации с Backstreet Boys. Они поспешили засыпать комплиментами Бритни в комментариях.
- Американская поп-певица Бритни Спирс выпустила ранее неизданную песню “Swim In The Stars”. Новая песня войдет в переиздание ограниченного тиража альбома “Glory”, которое выйдет 4 декабря. Интересно, что изначально композиция “Swimming In The Stars” предназначалась для этого альбома, но в итоге в него не вошла.