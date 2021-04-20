Відома американська попспівачка Брітні Спірс запевнила фанатів, що почувається щасливою та насолоджується творчою відпусткою. Однак шанувальники не повірили їй.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Три дні тому в Instagram співачки з’явилося дивне відео, у якому вона звернулася до фоловерів. Спірс заявила, що з нею все гаразд.

“Мене часто запитують, чи все зі мною добре. Так, зі мною все добре. Я дуже щаслива, у мене прекрасний будинок, чудові діти. Просто зараз я взяла паузу, тому що насолоджуюся тим, що відбувається зі мною”, – сказала Брітні.

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При цьому співачка поводила себе доволі дивно на відео. Зірка постійно хиталася, тому коментатори припустили, що вона нервує й просить про допомогу.

“Мені не подобається те, як вона дивиться вбік й ці дивні порізи…”, “Ти відповідаєш: “Зі мною все добре”, але ми знаємо, що це все-таки не ти, люба”,

– пишуть коментатори.

При цьому інсайдери з близького оточення співачки кажуть, що з нею дійсно все добре. Зараз вона насолоджується творчою відпусткою, займається саморозвитком та сім’єю.

Джерело повідомило виданню, що співачка записала це відео сама й монтувала його теж самостійно. Не було жодного сценарію. Тому припущення фоловерів не підтверджуються.

За словами інсайдера, Спірс похитувалася на відео, оскільки вередувала й соромилася.

Нагадаємо, що адвокат попспівачки Брітні Спірс просить суд назавжди позбавити її батька, Джеймі Спірса, права опікунства над нею. Зірка хоче, аби нею опікувалася лише його помічниця Джоді Монтгомері.