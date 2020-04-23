Ролик опубликован на Youtube-канале шоу.
Накануне режиссер и сценарист Джон Красински, известный по роли Джима Гелперта в телесериале “Офис”, запустил свое шоу Some Good News (“Немного хороших новостей”), призванное поднимать зрителям настроение во время пандемии.
В четвертом эпизоде воскресного шоу Красински появились братья Джонас, Билли Айлиш, Chance the Rapper, а также Брэд Питт.
“Нам стоит узнать прогноз погоды. Брэд, как там дела?”, — сказал Красински.
После на экране появился Питт в зеленом свитере и кепке, выглядывающий на улицу с балкона, откуда виднеются окружающие дом актера пальмы.
“Выглядит очень хорошо, да!”, — заявил актер.
После камера снова переключилась на домашнюю студию Красински.
На видео с 6:50 мин.
Стоит отметить, что в прошлом выпуске Some Good News роль ведущего прогноза погоды выступил Роберт Де Ниро.
- В феврале Брэд Питт впервые получил премию “Оскар” за лучшую мужскую роль второго плана в фильме “Однажды в Голливуде”.