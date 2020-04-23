Актер Брэд Питт появился в шоу Джона Красински Some Good News в необычной роли — он попробовал себя в качестве ведущего прогноза погоды.

Ролик опубликован на Youtube-канале шоу.

Накануне режиссер и сценарист Джон Красински, известный по роли Джима Гелперта в телесериале “Офис”, запустил свое шоу Some Good News (“Немного хороших новостей”), призванное поднимать зрителям настроение во время пандемии.

В четвертом эпизоде воскресного шоу Красински появились братья Джонас, Билли Айлиш, Chance the Rapper, а также Брэд Питт.

“Нам стоит узнать прогноз погоды. Брэд, как там дела?”, — сказал Красински.

После на экране появился Питт в зеленом свитере и кепке, выглядывающий на улицу с балкона, откуда виднеются окружающие дом актера пальмы.

“Выглядит очень хорошо, да!”, — заявил актер.

После камера снова переключилась на домашнюю студию Красински.

На видео с 6:50 мин.

Стоит отметить, что в прошлом выпуске Some Good News роль ведущего прогноза погоды выступил Роберт Де Ниро.