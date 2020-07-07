Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фильм основан на романе японского писателя Котаро Исака “Maria Beetle”.

“Bullet Train” – это история о наемных убийцах. Они оказываются вместе в сверхскоростном пассажирском экспрессе, который следует из Токио в Мориоку с несколькими остановками по пути. При этом они выясняют, что успех задания каждого из них напрямую зависит друг от друга, пишет издание Deadline. Возникает вопрос: кто сойдет с поезда живым и что их ждет на конечной станции?

Согласно данным The Hollywood Reporter, Питт сыграет американского киллера по прозвищу “Божья коровка”.

Кто сыграет остальных киллеров – пока неизвестно. Съемочная группа не разглашает имена актеров.

Режиссером триллера стал Дэвид Литч, ранее снявший “Дэдпул-2”, “Джон Уик”, “Атомная блондинка”, “Форсаж: Хоббс и Шоу”.

По предварительной информации, съемки начнутся осенью 2020 года.