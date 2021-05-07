Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Бродвейські шоу будуть готові до відкриття з 14 вересня з 100% місткістю залів … Бродвей – це велика частина ідентичності та економіки Нью-Йорка, і ми в захваті від того, що завіса підніметься знову”, – йдеться в повідомленні.

За даними журналу People, очікувані дати для кожного нового бродвейського шоу будуть оголошені в найближчі тижні. На даний момент продюсери визначають графіки виступів.

  • Раніше повідомлялось, що через пандемію коронавірусу COVID-10 бродвейські театри не відкриються для відвідувачів до кінця 2020 року.