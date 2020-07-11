Сын Дэвида и Виктории Бэкхэм, Бруклин, объявил о помолвке со своей возлюбленной – актрисой Николой Пельтц.

Об этом он сообщил в Instagram.

Пара в отношениях около года.

“Пару недель назад ты сказала “да”, когда я попросил тебя стать моей женой. Теперь я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю стать лучшим мужем и отцом нашим будущим детям! Люблю тебя, малышка!”, – написал Бруклин.

Невеста поделилась аналогичным фото, написав, что любовь Бруклина – это самый ценный подарок, который делает ее самой счастливой.

Стоит отметить, что Бруклину 21 год, а его избраннице 25.

Звездная мама жениха, Виктория, назвала новость о помолвке сына “самой захватывающей на этой неделе”.

“Желаю вам такой любви и счастья на всю жизнь. Мы все так любим вас обоих”, – написала она.

Не поделился радостной новостью лишь отец семейства – Дэвид.