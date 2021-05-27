Американський співак, автор пісень і музичний продюсер Бруно Марс частково продав права на свої пісні лейблу Warner Chappell Music.

Про це повідомляє Hypebeast.

Підписання угоди відбулася понад шість місяців тому. Її умови поки не розголошуються.

На даний момент увесь каталог Марса складається з 232 пісень. Які саме сингли тепер належать лейблу, невідомо.

“В основі його величезного таланту лежить його неймовірне творення пісень, яке він відточував роками, перш ніж став суперзіркою звукозапису. Він освоїв і перетворив кілька жанрів з видатною оригінальністю і різноманітністю. Світ буде продовжувати закохуватися в його пісні ще багато поколінь”, – зазначив генеральний директор Warner Chappell Гай Мут.