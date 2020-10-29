Британец Фил рисует портреты домашних любимцев под псевдонимом Геркулес Ван Вольфвинкл. Свои рисунки мужчина называет "мусором", но люди со всех уголков мира неожиданно заинтересовались его творчеством.

Художник создал в Facebook страницу, где начал в шутку предлагать купить его рисунки за 299 фунтов стерлингов (почти 390 долларов).

Фил создал несколько фейковых страниц и оставил под своими рисунками отзывы. Однако эти комментарии внезапно получили большое количество настоящих лайков.

“Мне кажется, людям просто казалось, что мои рисунки смешные, в то время, когда нет большого количества улыбок”, – сказал художник в комментарии изданию BBC News.

Мужчина отметил, что его рисунки – “мусор”. Он не мог брать за это деньги, поэтому на своей странице решил дарить портреты животных за добровольную пожертву.

За пять недель он собрал около 8 тысяч фунтов (более 10 тысяч долларов). Эти деньги художник отдал бездомным.

“Бездомность – это такая важная проблема, это основное право людей иметь крышу над головой и еду в животе”, – объяснил он.

Творчество художника стала настолько популярным, что сейчас он рисует более 150 портретов еженедельно. Один из заказчиков даже сделал тату по эскизу Фила.

Сейчас он оценивает свою работу как развлечение. Однако, когда это станет стрессом, ему придется остановиться.