Житель Великобритании Томас Доп всю жизнь был страстным поклонником канадской певицы Селин Дион. На Рождество он немного перебрал с алкоголем, посмотрел концерт певицы и решил официально изменить свое имя и фамилию на Селин Дион.

Об этом сообщает издание The Birmingham Mail.

30-летний Томас рассказал, что во время карантина он часто просматривал концерты любимой певицы.

“Я помню, что смотрел один из концертов, и у меня появилась замечательная идея, хотя я был немного пьян”, – вспоминает мужчина.

В тот же день мужчина подал онлайн-заявку на изменение фамилии. За эту услугу он заплатил 89 фунтов (примерно 3,5 тысячи грн). Уже через несколько дней ему прислали письмо с подтверждением изменения фамилии и имени на Селин Дион.

Однако после этого у мужчины появилась новая проблема – он не знает, как сказать о новой фамилии и имени в отделе кадров на работе. Селин Дион опасается, что его могут вызвать в полицию после этого поступка.

Мужчина рассказал журналистам, что сейчас переехал жить в деревню, где его никто не знает.

“Люди будут шокированы, когда я буду говорить им свое имя”, – отметил мужчина.

Родные не поддержали его выходку, особенно мать. Однако Томас-Селин получил одобрение от друзей. Более того, мужчина не собирается возвращать свое старое имя.

По словам мужчины, есть как минимум два плюса в его поступке. Во-первых, он надеется познакомиться с настоящей Селин Дион. Во-вторых, его выходка может помочь людям с оптимизмом вспомнить 2020 год.