Будинок, розташований в Х'юстоні (штат Техас), який отримав назву "будинок Дарта Вейдера", виставили на продаж за 4,3 мільйона доларів.

Про це повідомляє TMZ.

Будинок з 4 спальнями і 5 ванними кімнатами має 654 квадратних метрів житлової площі.

Будівля була побудована ще в початку 90-х і “змодельована за зразком шолома Дарта Вейдера”.

По всьому будинку встановлена яскраве синє лазерне підсвічування. Дах будинку злегка похилий і плоский зверху, також нахилені кам’яні стіни. Цікаво, що вікна, коли вони освітлені, виглядають як очі будинку.

Інтер’єр такий же незвичайний, як і зовнішній вигляд будинку. Підлога чорно-біла і нерівна, також в будинку є химерні сходи, необроблені краї на кам’яних столешницях і безліч кімнат зі скошеними стінами.