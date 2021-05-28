Про це повідомляє TMZ.
Будинок з 4 спальнями і 5 ванними кімнатами має 654 квадратних метрів житлової площі.
Будівля була побудована ще в початку 90-х і “змодельована за зразком шолома Дарта Вейдера”.
По всьому будинку встановлена яскраве синє лазерне підсвічування. Дах будинку злегка похилий і плоский зверху, також нахилені кам’яні стіни. Цікаво, що вікна, коли вони освітлені, виглядають як очі будинку.
Інтер’єр такий же незвичайний, як і зовнішній вигляд будинку. Підлога чорно-біла і нерівна, також в будинку є химерні сходи, необроблені краї на кам’яних столешницях і безліч кімнат зі скошеними стінами.
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