Будинок в Голлівуді, в якому колись жили Курт Кобейн і Кортні Лав, проданий за 998 000 доларів.

Про це повідомляє журнал People.

Особняк в азіатському стилі, побудований в 1921 році, має три спальні і три ванні кімнати.

Зазначається, що будинок площею 228 квадратних метрів сповнений унікальних деталей. Однією з них є двоповерхова вітальня в стилі лофт з відкритими сходами на другий поверх, каміном і великою кількістю природного світла від двох величезних французьких дверей, які виходять на велику терасу. А на другому поверсі розташовані дві спальні і одна ванна кімната з панорамним видом на Голлівуд.

Кобейн і Лав переїхали в резиденцію в 1992 році, коли у них народилася дочка Френсіс Бін.

Він жив в цьому будинку на піку своєї кар’єри. Це був рік, коли група Nirvana вперше була номінована на премію “Греммі” після випуску свого другого альбому “Nevermind” і свого хіт-синглу “Smells Like Teen Spirit”.

Крім того, в цьому будинку була написана більша частина третього і останнього альбому групи “In Utero”.