Дом из культового триллера "Молчание ягнят" Джонатана Демме, который находится в Питтсбурге, штат Пенсильвания, превратили в отель.

Об этом сообщает Hypebeast.

Так, в прошлом году дом из “Молчания ягнят” выставили на продажу, его долго не могли продать, но покупатель все-таки нашелся. Новый владелец Крис Роуэн – большой поклонник фильма и он решил открыть там отель.

Отель представляет собой трехэтажный дом, расположенный в причудливом Перриополисе, всего в часе езды от Питтсбурга.

Его внешний вид с фильма ужасов 1991 года практически не изменился, за исключением небольшого озеленения и свежей покраски.

Роуэн объявил, что теперь он открыт для проживания, проведения свадеб, съемок и экскурсий.

“Я с гордостью сообщаю, что дом Буффало Билла открыт для жертв. То есть для публики!”, — пошутил он.

Роуэн также добавил, что он собирается воссоздать “мастерскую” Буффало Билла, а на участке рядом с домом построить бассейн.