Об этом сообщает Hypebeast.
Так, в прошлом году дом из “Молчания ягнят” выставили на продажу, его долго не могли продать, но покупатель все-таки нашелся. Новый владелец Крис Роуэн – большой поклонник фильма и он решил открыть там отель.
Отель представляет собой трехэтажный дом, расположенный в причудливом Перриополисе, всего в часе езды от Питтсбурга.
Его внешний вид с фильма ужасов 1991 года практически не изменился, за исключением небольшого озеленения и свежей покраски.
Роуэн объявил, что теперь он открыт для проживания, проведения свадеб, съемок и экскурсий.
“Я с гордостью сообщаю, что дом Буффало Билла открыт для жертв. То есть для публики!”, — пошутил он.
Роуэн также добавил, что он собирается воссоздать “мастерскую” Буффало Билла, а на участке рядом с домом построить бассейн.
- Американская телерадиосеть CBS показала первый трейлер сериала “Кларис”, который является продолжением триллера “Молчание ягнят”.