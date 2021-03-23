Об этом пишет издание ETonline.

Согласно королевскому источнику, Букингемский дворец рассматривает возможность найма “ответственного за разнообразие”.

По его словам, королевская семья серьезно относится к разнообразию, “но всегда можно сделать больше”.

Таблоид DailyMail был одним из первых, кто сообщил об этой новости.

Напомним, что скандал разразился после слов герцога и герцогина Сассекских о том, что во дворце обсуждался цвет кожи будущего ребенка пары – сына Арчи.

Принц Гарри подтвердил, что разговор о цвете кожи Арчи действительно имел место, но сказал, что ему неудобно делиться конкретными деталями.

“Я никогда не расскажу об этом разговоре. Но в то время это было неловко. Я был немного шокирован”, – сказал он.

Теперь же Букингемский дворец инициировал проверку своих мероприятий по обеспечению разнообразия, к которой будут привлечены представители различных рас, люди с инвалидностью и представители ЛГБТ+-сообщества.

Такую проверку, говорят источники СМИ, поддержали все члены королевской семьи.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.