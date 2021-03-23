Об этом пишет издание ETonline.
Согласно королевскому источнику, Букингемский дворец рассматривает возможность найма “ответственного за разнообразие”.
По его словам, королевская семья серьезно относится к разнообразию, “но всегда можно сделать больше”.
Таблоид DailyMail был одним из первых, кто сообщил об этой новости.
Напомним, что скандал разразился после слов герцога и герцогина Сассекских о том, что во дворце обсуждался цвет кожи будущего ребенка пары – сына Арчи.
Принц Гарри подтвердил, что разговор о цвете кожи Арчи действительно имел место, но сказал, что ему неудобно делиться конкретными деталями.
“Я никогда не расскажу об этом разговоре. Но в то время это было неловко. Я был немного шокирован”, – сказал он.
Теперь же Букингемский дворец инициировал проверку своих мероприятий по обеспечению разнообразия, к которой будут привлечены представители различных рас, люди с инвалидностью и представители ЛГБТ+-сообщества.
Такую проверку, говорят источники СМИ, поддержали все члены королевской семьи.
Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.
- Принц Гарри впервые после скандального интервью с американской журналисткой Опрой Уинфри поговорил с родным братом принцем — Уильямом и отцом — принцем Чарльзом.
- Через месяц лечения в больнице принц Филипп вернулся в королевский дворец. На него возлагают большие надежды в качестве миротворца в семье после скандального интервью Опре Уинфри.