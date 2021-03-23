Букингемский дворец озабочен заявлениями герцогини Сассекской Меган Маркл о расизме в отношении ее сына Арчи, поэтому пересмотрит свою политику разнообразия.

Об этом пишет издание ETonline.

Согласно королевскому источнику, Букингемский дворец рассматривает возможность найма “ответственного за разнообразие”.

По его словам, королевская семья серьезно относится к разнообразию, “но всегда можно сделать больше”.

Таблоид DailyMail был одним из первых, кто сообщил об этой новости.

Напомним, что скандал разразился после слов герцога и герцогина Сассекских о том, что во дворце обсуждался цвет кожи будущего ребенка пары – сына Арчи.

Принц Гарри подтвердил, что разговор о цвете кожи Арчи действительно имел место, но сказал, что ему неудобно делиться конкретными деталями.

“Я никогда не расскажу об этом разговоре. Но в то время это было неловко. Я был немного шокирован”, – сказал он.

Теперь же Букингемский дворец инициировал проверку своих мероприятий по обеспечению разнообразия, к которой будут привлечены представители различных рас, люди с инвалидностью и представители ЛГБТ+-сообщества.

Такую проверку, говорят источники СМИ, поддержали все члены королевской семьи.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.