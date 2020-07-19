Об этом пишет Reuters.

На свадьбе, которая состоялась в пятницу 17 июля в Королевской Часовне всех святых в Виндзоре, присутствовали королева Елизавета II и принц Филипп, родители принцессы Беатрис – герцог и герцогиня Йоркские, сестра – принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк.

К алтарю Беатрис шла в платье винтажного типа цвета слоновой кости от Нормана Хартнелла и бриллиантовой диадеме королевы Марии, которую на свою свадьбу в 1947 году надевала Елизавета.

Свадебный букет принцессы, по традиции, поместили на Могилу Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Отметим, что изначально 31-летняя принцесса и 35-летний бизнесмен планировали пожениться 29 мая в Королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Но вспышка коронавируса изменила их планы.

Принцесса Беатрис – старшая дочь герцога Йоркского Эндрю (второго сына и третьего ребенка в семье королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского) и Сары Фергюсон. Она является девятой по порядку в линии наследования престола.

Об отношениях Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стало известно осенью 2018 года. Их семьи знакомы много лет.

Пара обручилась во время поездки в Италию в сентябре прошлого года.