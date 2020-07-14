Об этом пишет Evening Standard.
Джин можно приобрести в любом магазине Royal Collection Trust по цене 40 фунтов за бутылку объемом 0,7 л. Его крепость составляет 42 %. Также он будет подаваться на всех будущих официальных мероприятиях во дворце.
Напиток, который содержит цитрусовые и травяные ноты, сделан из 12 растительных компонентов, среди которых лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы. Многие из ингредиентов были собраны непосредственно в саду Букингемского дворца.
Бутылка для джина изготовлена из прозрачного бирюзового стекла и имеет золотую пробку. Она также украшена короной и кольцом цветов, которые переплетены в замысловатый золотой декоративный круг.
Употреблять джин рекомендуют со льдом и лимоном.
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