Об этом пишет Evening Standard.

Джин можно приобрести в любом магазине Royal Collection Trust по цене 40 фунтов за бутылку объемом 0,7 л. Его крепость составляет 42 %. Также он будет подаваться на всех будущих официальных мероприятиях во дворце.

Напиток, который содержит цитрусовые и травяные ноты, сделан из 12 растительных компонентов, среди которых лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы. Многие из ингредиентов были собраны непосредственно в саду Букингемского дворца.

Бутылка для джина изготовлена из прозрачного бирюзового стекла и имеет золотую пробку. Она также украшена короной и кольцом цветов, которые переплетены в замысловатый золотой декоративный круг.

Употреблять джин рекомендуют со льдом и лимоном.