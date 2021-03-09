Двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.

Об этом сообщает BBC.

Интервью герцогов Сассекских посмотрело более 11 млн британцев и 17 млн ​​американцев. Однако Букингемский дворец до сих пор не озвучил свою позицию относительно обвинений и откровенных заявлений супругов.

Корреспондент BBC по вопросам королевской семьи Даниэла Рельф сообщила, что “в Букингемском дворце не хотели бы чувствовать, что от них требуют быстрого ответа” на упреки от принца Гарри и Меган.

В то же время премьер-министр Великобритании заявил, что не хотел бы комментировать скандальные заявления Меган Маркл о расизме в королевской семье. Он добавил, что “когда речь идет о делах королевской семьи, премьеру следует не говорить ничего”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что она восхищается людьми, которые могут публично говорить о своем психическом состоянии. По ее словам, Гарри и Меган – это “частные лица, которые поделились своей историей испытаний”.