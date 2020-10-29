Ролик опубликован на YouTube-канале FamilyBoombox.

Режиссером клипа выступил Стас Гуренко.

Песня “Ангела” – это хип-хоп песня, сыгранная вживую, в припеве которой звучит фраза “Где ты найдешь такого ангела, как я”. Поет ее Саша Кольцова, вокалистка группы “Крихітка” и автор песни, которая в оригинале называется “Ангела, как я”.

“В нашем случае вопрос, который задает герой, подчеркивает именно противоположность сказанному в куплетах. За период от написания песни д издания клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там…

Некоторые очень прямолинейные, над некоторыми придется “постопкадрить” тем, кому это интересно, и подумать, почему это, откуда это, к каким событиям приурочено?.. Это протест, напоминание? Да, клип “Ангела” – напоминание нам в первую очередь, как авторам, о том, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе это обслуживание каких-то простых банальных человеческих “хочу”, – отметил лидер “Бумбокса” Андрей Хлывнюк.