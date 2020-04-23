Британская компания Burberry выпустила специальную линейку ReBurberry, одежда из которой выполнена из экологичных материалов.

Об этом пишет Harper’s Bazaar.

Коллекция состоит из 26 предметов одежды, включая накидки, парки, тренчи, очки и аксессуары. Для их изготовления использовали биоацетат, органический хлопок и переработанный нейлон.

Отмечается, что все вещи бренда, которые являются экологически чистыми, будут иметь лейблы фисташкового оттенка.

“Поощряя клиентов узнать больше об устойчивой репутации наших продуктов через нашу программу маркировки, мы помогаем им лучше понять наши инициативы и широту амбиций нашей программы устойчивости”, – подчеркнул вице-президент Burberry Пэм Бэтти.