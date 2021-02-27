Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

Композиция войдет в будущий альбом певицы “Мы”, релиз которого запланирован на 12 марта 2021 года. “Вдячна” вместе с другими композициями нового альбома записывалась на львовской студии Jenny Records летом 2020-го.

Саундпродюсерами записи выступили Николай Усатый и Дима DredLock, а соавторами песни вместе с Джамалой стали Александра Макаровская и Дарья Федоренко.

“Быть благодарным – уже давно лозунг моей жизни. Последние годы я часто думаю, что в ежедневном спешке мы забываем о главном, о том, ради чего мы пришли на эту Землю. Люди все меньше благодарны, все меньше дарят любовь и заботу. Основной посыл песни – нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных, говорить, что ты их любишь. Не теряйте времени зря!” – отметила Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)