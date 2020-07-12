Об этом пишет издание ABC News.

Ив Чилтон и Джорджина Чапман — бывшие супруги Харви Вайнштейна — обратились в суд в апреле 2020 года. В итоге были заморожены около $6 миллионов активов продюсера.

Остальными деньгами Вайнштейн не может пользоваться из-за дела о банкротстве и других гражданских дел. По информации источника издания, заморозка активов теперь мешает продюсеру подать апелляцию: теперь у Вайнштейна не хватает на это средств. К тому же, он не может тратить деньги без одобрения экс-жен.

Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке отпустил Вайнштейна под залог в $1 млн.

Спустя несколько дней большое жюри в Нью-Йорке предъявило ему обвинение в изнасиловании. В июле 2018 года Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.