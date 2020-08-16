Фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.
“Покажите свои платки”, – подписала фотографии Cardi B.
Певица надела платье из коллекции украинского бренда Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько). Короткое платье-платок с узлами и V-образной горловиной.
На официальном сайте дизайнера такое платье можно купить за 864 фунтов стерлингов.
- Ранее известная американская певица Пинк выбрала наряд от украинского бренда Valery Kovalska для выступления на популярном шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке (США).