Американская хип-хоп-исполнительница Cardi B появилась в наряде от украинского дизайнера.

Фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

“Покажите свои платки”, – подписала фотографии Cardi B.

Певица надела платье из коллекции украинского бренда Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько). Короткое платье-платок с узлами и V-образной горловиной.

На официальном сайте дизайнера такое платье можно купить за 864 фунтов стерлингов.