Известная американская хип-хоп исполнительница Cardi B заявила о запуске линии средств по уходу за волосами.

Об этом она сообщила в Instagram.

Рэп-исполнительница решила сообщить об этом именно сейчас на фоне десятков негативных комментариев относительно внешнего вида ее волос. Она сосредоточится на продукции для ухода за волосами афро-латиноамериканцев, к которым сама принадлежит.

“Я думаю, людям время узнать больше о своей национальности, расе и этнической принадлежности. Если вы латиноамериканского происхождение, это не дает вам длинных волос, не делает кожу светлой, а черты лица изящными, особенно если вы родом из Карибских островов”, – написала Cardi B.

Однако звезда не рассказала, когда ее линия средств по уходу за волосами появится в продаже.

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