Полный список объявили в Twitter кинопремии.

Этот сезон “Оскара” не похож ни на один другой. Из-за пандемии церемония состоится 25 апреля, на два месяца позже обычного. В крупных городах кинотеатры долгое время были закрыты, менялись даты выпуска фильмов и сокращалось количество привычных событий сезона.

Тем не менее в номинациях есть много интересного: “Манк” Дэвида Финчера лидирует с 10 позициями, что, несомненно, порадовало студию Netflix. Однако Академия кинематографических искусств и наук – профессиональная организация, вручающая премию “Оскар” – была щедра. “Иуда и Черный Мессия”, “Минари”, “Звук металла”, “Испытание Чикаго-7”, “Отец” и “Страна кочевников” – все получили по шесть номинаций, включая номинацию на “Лучшее фото”.

Нашумевший “Борат 2” претендует на две статуэтки — за лучший адаптированный сценарий и в номинации “Лучшая актриса второго плана”.

В категории “Лучший актер” посмертно номинирован Чедвик Боузман за главную роль в драме Джорджа С. Вольфе.

Итак, полный список претендентов:

Лучший фильм

“Отец” (The Father)

“Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah)

“Манк” (Mank)

“Минари” (Minari)

“Земля кочевников” (Nomadland)

“Девушка, подающая надежды” (Promising Young Woman)

“Звук металла” (Sound of Metal)

“Суд над чикагской семеркой” (The Trial of the Chicago 7)

Лучший актер

Риз Ахмед, “Звук металла” (Sound of Metal)

Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Энтони Хопкинс, “Отец” (The Father)

Гари Олдман, “Манк” (Mank)

Стивен Ян, “Минари” (Minari)

Лучшая актриса

Виола Дэвис, “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Андра Дэй, “Соединенные Штаты против Билли Холидей” (The United States vs. Billie Holiday)

Ванесса Кирби, “Фрагменты женщины” (Pieces of a Woman)

Фрэнсис Макдорманд, “Земля кочевников” (Nomadland)

Кэри Маллиган, “Девушка, подающая надежды” (Promising Young Woman)

Лучший режиссер

Томас Винтерберг, “Еще по одной” (Another Round)

Дэвид Финчер, “Манк” (Mank)

Ли Айзек Чун, “Минари” (Minari)

Хлоя Чжао, “Земля кочевников” (Nomadland)

Эмиральд Феннел, “Девушка, подающая надежды” (Promising Young Woman)

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова, “Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)

Гленн Клоуз, “Элегия Хиллбилли” (Hillbilly Elegy)

Оливия Колман, “Отец” (The Father)

Аманда Сейфрид, “Манк” (Mank)

Юн Ё-джон, “Минари” (Minari)

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, “Суд над чикагской семеркой” (The Trial of the Chicago 7)

Дэниэл Калуя, “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah)

Лесли Одом — младший, “Одна ночь в Майами” (One Night in Miami)

Пол Раджи, “Звук металла” (Sound of Metal)

Лакит Стэнфилд, “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah)

Лучший оригинальный сценарий

“Иуда и черный мессия”

“Минари”

“Девушка, подающая надежды”

“Звук металла”

“Суд над чикагской семеркой”

Лучший адаптированный сценарий

“Борат 2”

“Отец”

“Земля кочевников”

“Одна ночь в Майами”

“Белый тигр”

Лучший иностранный фильм

“Еще по одной” (Another Round, Дания)

“Лучшие дни” (Better Days, Гонконг)

“Коллектив” (Collective, Румыния)

“Человек, который продал свою кожу” (The Man Who Sold His Skin, Тунис)

“Куда ты идешь, Аида?” (Quo Vadis, Aida, Босния и Герцеговина)

Лучший анимационный фильм

“Вперед” (Onward)

“Путешествие на Луну” (Over the Moon)

“Душа” (Soul)

“Легенда о волках” (Wolfwalkers)

“Барашек Шон: Фермагеддон” (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon)

Лучший документальный фильм

“Коллектив” (Collective)

“Агент-крот” (The Mole Agent)

“Время” (Time)

“Мой учитель-осьминог” (My Octopus Teacher)

“Лагерь калек” (Crip Camp)

Лучший оператор

Шон Боббит, “Иуда и черный мессия”

Эрик Мессершмидт, “Манк”

Дариус Вольски, “Новости со всего света”

Джошуа Джеймс Ричард, “Земля кочевников”

Федон Папамихаэль, “Суд над чикагской семеркой”

Лучший композитор

Теренс Бланшар, “Пятеро одной крови” (Da 5 bloods)

Трент Резнор и Аттикус Росс, “Манк” (Mank)

Эмили Моссери, “Минари” (Minari)

Джеймс Ньютон Ховард, “Новости со всех концов света” (News of the World)

Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, “Душа” (Soul)

Лучший монтаж

“Отец”

“Земля кочевников”

“Девушка, подающая надежды”

“Звук металла”

“Суд над чикагской семеркой”

Лучший дизайн костюмов

Александра Бирн, “Эмма”

Триш Саммервиль, “Манк”

Энн Рот, “Ма Рейни: Мать блюза”

Бина Дайгелер, “Мулан”

Массимо Кантини Паррини, “Пиноккио”

Лучший звук

“Грейхаунд”

“Манк”

“Новости со всего света”

“Душа”

“Звук металла”

Лучший короткометражный анимационный фильм

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Лучший художник-постановщик

“Отец”

“Ма Рейни: Мать блюза”

“Манк”

“Новости со всего света”

“Довод”

Лучший грим и прически

“Эмма”

“Элегия Хиллбилли”

“Ма Рейни: Мать блюза”

“Манк”

“Пиноккио”

Лучшая песня

Fight for You, “Иуда и черный мессия”

Hear My Voice, “Суд над чикагской семеркой”

Húsavíkt, “Музыкальный конкурс “Евровидение”: История группы Fire Saga”

Io Si (Seen), “Вся жизнь впереди”

Speak Now, “Одна ночь в Майами”

Лучшие визуальные эффекты

“Любовь и монстры” (Love and Monsters)

“Полночное небо” (The Midnight Sky)

“Мулан” (Mulan)

“Айван, единственный и неповторимый” (The One and Only Ivan)

“Довод” (Tenet)

Лучший короткометражный документальный фильм

“Колетт” (Colette)

“Концерт — это беседа” (A Concerto Is a Conversation)

“Не делить” (Do Not Split)

“Отделение голода” (Hunger Ward)

“Любовная баллада для Латаши” (A Love Song For Latasha)

Лучший короткометражный фильм

Feeling Through

“Комната с письмами”

“Настоящее”

“Два далеких незнакомца”

“Белый глаз”.