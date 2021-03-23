Об этом сообщает Deadline.

Представлять категории номинаций будут разные звезды шоу-бизнеса. Продюсеры надеются, что приглашенным на мероприятие все-таки удастся прийти, несмотря на ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, большую часть шоу планируют провести на железнодорожном объекте Union Station в центре Лос-Анджелеса. По словам организаторов, там достаточно места для того, чтобы гости и их близкие могли соблюдать социальную дистанцию.

При этом театр “Долби“ тоже задействуют в программе.

Вручение премии “Оскар” состоится в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года. Добавим, что это будет третий год подряд, когда церемония будет проведена без ведущего.

Так, в 2019 году церемония прошла без ведущего. Им изначально должен был стать комик Кевин Харт, но он отказался от участия после скандала, связанного с его старыми твитами, оскорбляющими представителей ЛГБТ. В итоге основной акцент церемонии был сделан на знаменитостях, которые вручали награды.

До этого единственный раз церемония проводилась без ведущего в 1989 году.