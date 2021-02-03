Церемония вручения премии "Золотой глобус", которая состоится 28 февраля, будет проходить одновременно в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Номинанты будут участвовать в ней, находясь в разных уголках мира.

Об этом сообщает Reuters.

Такие изменения вызваны пандемией коронавируса, из-за которой пришлось отказаться от традиционного ужина с сидячими местами для знаменитостей в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Вместо этого комик Тина Фей будет вести прямую трансляцию по телевидению NBC из Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее соведущая Эми Полер – из отеля Beverly Hilton.

Другие детали все еще прорабатываются для мероприятия, которое станет первой крупной церемонией награждения в преддверии церемонии вручения “Оскара”.

Номинации на премию “Золотой глобус”, которую организовывает Голливудская ассоциация иностранной прессы, будут объявлены в среду, 3 февраля.

В последние месяцы пандемия вызвала большие изменения в способе производства и показа наградных шоу. К примеру, во время церемонии вручения “Эмми” в сентябре номинанты находились в разных локациях по всему миру.