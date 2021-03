Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Премия “Золотой глобус” считается второй по престижности после “Оскара”.

Награду за лучший драматический сериал получила историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы II “Корона”.

Congratulations to The Crown (@TheCrownNetflix) – Best Television Series – Drama. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/lmcZxcwFzi

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021