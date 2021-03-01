Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Премия “Золотой глобус” считается второй по престижности после “Оскара”.
Награду за лучший драматический сериал получила историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы II “Корона”.
Congratulations to The Crown (@TheCrownNetflix) – Best Television Series – Drama. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/lmcZxcwFzi
— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021
Ведущими “Золотого глобуса” были Тина Фей и Эми Полер – звезды телепрограммы Saturday Night Live на NBC.
Аудитории в зале не было.
Награды вручали несколько приглашенных актеров, среди них: Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Сальма Хайек, Джейми Ли Кёртис, Синтия Эриво, Лора Дерн и другие.
Стоит отметить, что обе ведущие вели церемонию из разных городов – Фей из Нью-Йорка, а Полер была в Лос-Анджелесе.
Режиссер и сценарист Хлоя Чжао выглядела ошеломленной, когда Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс назвали ее лучшим режиссером за фильм “Страна кочевников”. Чжао – только вторая женщина, победившая в этой категории за 78-летнюю историю награждения.
Картина “Страна кочевников” также получила награду как лучший драматический фильм.
Среди тех, кто объявлял номинатов была и британская актриса Синтия Эриво в неоново-зеленом платье.
Джексон Ли и Сэтчел Ли – дети кинорежиссера Спайка Ли – также были среди ведущих, как и израильская актриса “Чудо-женщина” Галь Гадот.
83-летняя ветеран Голливуда Джейн Фонда получила Премию Сесила Б. Де Милля за важные достижения.
Британский актер Джон Бойега получил телевизионную награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме “Маленький топор”.
Эмма Коррин получила награду за лучшую роль актрисы в драматическом телесериале за роль принцессы Дианы в фильме “Корона”.
Как выглядели звезды на красной дорожке:
Синтия Эриво
Аманда Сайфред
Джош О’Коннор
Ден Леви
Кейли Куоко
Розамунд Пайк
- Ранее сообщалось, что Голливудская ассоциация иностранной прессы, вручающая премию “Золотой глобус”, пообещала значительно изменить состав участников организации, увеличив число чернокожих.