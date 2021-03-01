В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 1 марта, состоялась церемония вручения наград "Золотого глобуса". Из-за продолжающейся пандемии церемония проходила онлайн.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Премия “Золотой глобус” считается второй по престижности после “Оскара”.

Награду за лучший драматический сериал получила историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы II “Корона”.

Ведущими “Золотого глобуса” были Тина Фей и Эми Полер – звезды телепрограммы Saturday Night Live на NBC.

Аудитории в зале не было.

Награды вручали несколько приглашенных актеров, среди них: Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Сальма Хайек, Джейми Ли Кёртис, Синтия Эриво, Лора Дерн и другие.

Стоит отметить, что обе ведущие вели церемонию из разных городов – Фей из Нью-Йорка, а Полер была в Лос-Анджелесе.

Режиссер и сценарист Хлоя Чжао выглядела ошеломленной, когда Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс назвали ее лучшим режиссером за фильм “Страна кочевников”. Чжао – только вторая женщина, победившая в этой категории за 78-летнюю историю награждения.

Картина “Страна кочевников” также получила награду как лучший драматический фильм.

Среди тех, кто объявлял номинатов была и британская актриса Синтия Эриво в неоново-зеленом платье.

Джексон Ли и Сэтчел Ли – дети кинорежиссера Спайка Ли – также были среди ведущих, как и израильская актриса “Чудо-женщина” Галь Гадот.

83-летняя ветеран Голливуда Джейн Фонда получила Премию Сесила Б. Де Милля за важные достижения.

Британский актер Джон Бойега получил телевизионную награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме “Маленький топор”.

Эмма Коррин получила награду за лучшую роль актрисы в драматическом телесериале за роль принцессы Дианы в фильме “Корона”.

Как выглядели звезды на красной дорожке:

Синтия Эриво

Аманда Сайфред

Джош О’Коннор

Ден Леви

Кейли Куоко

Розамунд Пайк