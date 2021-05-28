Про це повідомляє Deadline.
Презентація списків номінантом намічена на 8 лютого 2022 року.
Перенесення, найімовірніше, пояснюється прагненням Кіноакадемії уникнути перетинання з зимовими Олімпійськими іграми і Суперкубком.
При цьому, термін розгляду заявок претендентів залишиться колишнім: він завершиться 31 грудня 2021 року. Фільми-претенденти повинні вийти в період з 1 березня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Mark your calendars!
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— The Academy (@TheAcademy) May 27, 2021
- У неділю, 25 квітня, в головному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса – Union Station, – а також в традиційному театрі Dolby пройшла 93-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар”. Церемонія пройшла на честь фільмів, що вийшли у 2020 році.