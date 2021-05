Про це повідомляє Deadline.

Презентація списків номінантом намічена на 8 лютого 2022 року.

Перенесення, найімовірніше, пояснюється прагненням Кіноакадемії уникнути перетинання з зимовими Олімпійськими іграми і Суперкубком.

При цьому, термін розгляду заявок претендентів залишиться колишнім: він завершиться 31 грудня 2021 року. Фільми-претенденти повинні вийти в період з 1 березня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

