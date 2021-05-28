94-я церемонію вручення премії "Оскар" перенесли з 27 лютого 2022 року на 27 березня.

Про це повідомляє Deadline.

Презентація списків номінантом намічена на 8 лютого 2022 року.

Перенесення, найімовірніше, пояснюється прагненням Кіноакадемії уникнути перетинання з зимовими Олімпійськими іграми і Суперкубком.

При цьому, термін розгляду заявок претендентів залишиться колишнім: він завершиться 31 грудня 2021 року. Фільми-претенденти повинні вийти в період з 1 березня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Mark your calendars! For more information and other key #Oscars dates, click here: https://t.co/YjuCnEQJwP pic.twitter.com/Zech7c3B9N — The Academy (@TheAcademy) May 27, 2021